Український хавбек був шокований підтримкою після жахливої травми
Півзахисникові європейського клубу зробили операцію, він може пропустити один рік
21 хвилину тому
Український півзахисник польського Ракува Владислав Кочергін розповів про підтримку після травми хрестоподібної зв’язки та меніска. Футболіст переніс операцію і може пропустити до одного року.
Якщо чесно, я був приємно здивований – мені написало і подзвонило дуже багато людей. Це зворушило. І в клубі також – я отримав багато тепла. Особливо запам’яталась розмова з головним тренером. Ми довго говорили, і я вийшов після неї спокійнішим і зарядженим на відновлення.
Найбільша опора – це моя родина, особливо дружина. Вона зі мною постійно, допомагає фізично й емоційно. А один момент із сином – взагалі особливий: я тільки прийшов додому на милицях, усі були сумні, а він усміхнувся й проспівав: «Тато не наздожене, тато не наздожене». Це викликало сміх і одразу змінило настрій, – розповів Кочергін в інтерв’ю «Футболу 24».
Нагадаємо, травми Кочергін зазнав на рівному місці – на тренуванні.