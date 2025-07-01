Український півзахисник польського Ракува Владислав Кочергін розповів про підтримку після травми хрестоподібної зв’язки та меніска. Футболіст переніс операцію і може пропустити до одного року.

Якщо чесно, я був приємно здивований – мені написало і подзвонило дуже багато людей. Це зворушило. І в клубі також – я отримав багато тепла. Особливо запам’яталась розмова з головним тренером. Ми довго говорили, і я вийшов після неї спокійнішим і зарядженим на відновлення.

Найбільша опора – це моя родина, особливо дружина. Вона зі мною постійно, допомагає фізично й емоційно. А один момент із сином – взагалі особливий: я тільки прийшов додому на милицях, усі були сумні, а він усміхнувся й проспівав: «Тато не наздожене, тато не наздожене». Це викликало сміх і одразу змінило настрій, – розповів Кочергін в інтерв’ю «Футболу 24».