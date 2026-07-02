Український клуб призупинив професійну діяльність і не зіграє в сезоні-2026/27
Відома причина такого рішення
20 хвилин томуПідписатися в
ФК Ужгород оголошує про призупинення професійної діяльності на сезон 2026/27.
«У зв’язку з низкою причин фінансового характеру керівництво ухвалило непросте рішення тимчасово перервати виступи на всеукраїнському рівні.
Водночас футбольна школа Ужгорода з новим імпульсом продовжить свою роботу, виховуючи нове покоління спортсменів і розвиваючи футбольне майбутнє краю.
Будемо докладати всіх зусиль, щоб якнайшвидше вирішити нагальні питання, щоб вже наступного року повернутися до участі у змаганнях під егідою ПФЛ», – йдеться у заяві клубу.
У минулому сезоні Ужгород зайняв шосте місце в турнірній таблиці групи «А» Другої ліги, набравши 44 очки за підсумками 30 зіграних матчів.
Клуб було засновано у 2015 році, а виступає команда на місцевому стадіоні «Авангард».
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