Сергій Разумовський

Рух у вівторок, 26 травня, офіційно виключено зі змагань української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26. Таке рішення ухвалили Загальні збори учасників УПЛ, повідомляє пресслужба ліги.

На засіданні було розглянуто заяву львівського клубу з проханням виключити головну команду зі змагань Чемпіонату України серед клубів УПЛ. Загальні збори підтримали це прохання та задовольнили заяву Руху. Відповідно до регламенту, місце Руху в матчах плейоф за право участі в УПЛ сезону-2026/27 посяде Олександрія.

У сезоні-2025/26 Рух фінішував на 14-му місці, набравши 21 очко. Олександрія завершила чемпіонат 15-ю з 17 балами та за спортивним принципом мала напряму залишити елітний дивізіон. Суперник «містян» у плейоф стане відомий 1 червня, коли завершиться сезон у Першій лізі.

Раніше президент Руху Григорій Козловський повідомляв, що головна команда клубу добровільно перейде до Другої ліги, а сам клуб зосередиться на розвитку академії.