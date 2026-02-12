Полісся припинило існування
Голкіпер Пазенко прокоментував закриття клубу зі Ставок
близько 4 годин тому
Учасник Кубка України сезону 2025/26 Полісся Ставки офіційно припинив своє існування. Команда у 1/16 фіналу національного турніру мінімально поступилася донецькому Шахтарю з рахунком 0:1, після чого зосередилась на виступах у чемпіонаті Київщини.
Ще в січні колектив повернувся з відпустки та розпочав підготовку до другої частини сезону. Однак уже на початку лютого в інформаційному просторі з’явилися повідомлення про можливе закриття клубу. Згодом ці чутки підтвердилися.
За коментарем щодо ситуації інтернет видання Gool_ua звернулися до голкіпера команди Романа Пазенка, який розповів про обставини припинення діяльності клубу та власні подальші плани.
Після останньої гри першого кола в роздягальні була промова президента. Можливо, це було на фоні поразки і вильоту з Кубка області 1:1 пенальті 4:5 Буча Фортуна. Він говорив про те, що стає все складніше фінансувати всі командні потреби, адже в країні непростий час і його бізнес дуже постраждав від обстрілів. Особисто для мене це була несподівана і неприємна новина, тому що тільки почав відчувати, що команда знаходить свою гру і колектив стає міцнішим. Думаю, для хлопців це теж було несподівано, бо до цього моменту все було стабільно. Щодо подальшої моєї кар’єри — продовжую грати в медіалізі, треба підтвердити свій статус. Стосовно обласного чемпіонату стовідсоткових домовленостей поки не маю, але на Меморіалі Макарова граю за Титан. Влітку планую бути найкращим у пляжному футболі, — наводить слова Пазенка.
Поділитись