Учасник Кубка України сезону 2025/26 Полісся Ставки офіційно припинив своє існування. Команда у 1/16 фіналу національного турніру мінімально поступилася донецькому Шахтарю з рахунком 0:1, після чого зосередилась на виступах у чемпіонаті Київщини.

Ще в січні колектив повернувся з відпустки та розпочав підготовку до другої частини сезону. Однак уже на початку лютого в інформаційному просторі з’явилися повідомлення про можливе закриття клубу. Згодом ці чутки підтвердилися.

За коментарем щодо ситуації інтернет видання Gool_ua звернулися до голкіпера команди Романа Пазенка, який розповів про обставини припинення діяльності клубу та власні подальші плани.