Півзахисник Лінкольна і молодіжної збірної України Іван Варфоломєєв допоміг своєму клубу у матчі 2 туру Трофею футбольної ліги проти молодіжки МЮ (3:0).

На 47-ій хвилині Іван віддав гольову передачу на Тома Хамера після подачі з кутого, після чого був замінений на 66-й хвилині.

Варфоломєєв приєднався до Лінкольна в серпні 2025 року. З того часу провів на полях Англії 7 матчів, на його рахунку два асисти.

Іван є вихованцем львівських Карпат та Руха. Раніше виступав за чеський Слован.

Барселона – ПСЖ, старт України у відборі на Євро. Трансляції матчів 1 жовтня.