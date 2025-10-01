Український легіонер продовжує закохувати в себе фанатів. Відео
Ще одна результативна дія
13 хвилин тому
Іван Варфоломєєв / Фото - Лінкольн Сіті
Півзахисник Лінкольна і молодіжної збірної України Іван Варфоломєєв допоміг своєму клубу у матчі 2 туру Трофею футбольної ліги проти молодіжки МЮ (3:0).
На 47-ій хвилині Іван віддав гольову передачу на Тома Хамера після подачі з кутого, після чого був замінений на 66-й хвилині.
Варфоломєєв приєднався до Лінкольна в серпні 2025 року. З того часу провів на полях Англії 7 матчів, на його рахунку два асисти.
Іван є вихованцем львівських Карпат та Руха. Раніше виступав за чеський Слован.
