Український хавбек Іван Варфоломєєв відзначився гольовою передачею у матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги проти лондонського Челсі. Автором голу став Роб Стріт.

На перерву Лінкольн Сіті пішов, ведучи в рахунку 1:0, однак у другому таймі фаворит зустрічі переломив гру та здобув перемогу. На 48-й хвилині рахунок зрівняв Тайрік Джордж, а вже за дві хвилини Факундо Буананотте вивів пенсіонерів вперед.

21-річний український півзахисник провів свій п’ятий матч за англійський клуб, і ця гра стала для нього першою у стартовому складі. Варфоломєєв провів на полі 71-у хвилину після чого був замінений.

Нагадаємо, українець Варфоломєєв приєднався до Лінкольна в серпні 2025 року. Він є вихованцем львівських Карпат, раніше виступав за Слован Ліберц та Рух.

Англія. Кубок ліги. 3-й раунд



Лінкольн Сіті – Челсі 1:2 (Стріт 42 - Джордж 48, Буонанотте 50)