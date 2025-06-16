Вітчизняний тренер Олег Федорчук поділився аналізом перемоги молодіжної збірної України у матчі другого туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0) та поділився очікуваннями від заключної гри квартету проти Нідерландів.

Перший тайм наша збірна провела практично ідеально. Єдине, що бентежило та відволікало – це наявність двох лівоногих центральних захисників. Якщо м’яч потрапляв до Батагова, то він доволі часто відпасовував назад на Михавка, через що ми більше атакували саме лівим флангом. Батагову незручно було грати проти фінів правого центрального захисника – це кидалося в очі. Він багато коротких передач віддавав, бо робити діагоналі з його позиції зручніше правою ногою, а він – все-таки лівша. Загалом збірна дуже солідний вигляд мала в першому таймі.

А ось друга половина гри – це повторення заключної 45-хвилинки попереднього матчу з Данією (2:3). Фіни на один гол все-таки награли за сукупністю моментів, треба бути відвертим. Але атаки Фінляндії були переважно статичними, а ми в обороні надійно зіграли. Тут треба відзначити і Нещерета, який не нервував і справив солідне враження своїми діями.

Команда забила свої два м’ячі. Можливо, не такі вже й красиві десь, але абсолютно заслужені, якщо дивитися на саму гру. Після цього ми десь заспокоїлися і стали грати другим номером, а це нам підходить. Якби Волошин і Рубчинський правильно розпорядилися своїми моментами, то рахунок міг бути ще більшим. Вистачало моментів насправді, багато контратак ми не довели до якісного завершення.

Навіть віддавши ініціативу, ми мали більше нагод, аби забити. Значить стратегічно ми робили все правильно, потрібно лише покращувати реалізацію.

Що покращила Україна? По-перше, Ярмолюк зміцнив нашу середню лінію – це факт. По-друге, ми грали фактично з трьома центральними захисниками, бо Козік – це номінально центрбек, хоч він і має досвід гри на правому фланзі оборони. Саме це дало змогу нам зіграти надійніше та компактніше зіграти.

Прогнози діло невтішне, а тим паче, що йдеться про турнір молодіжних команд. Я дивився матч Фінляндії з Нідерландами. Як на мене, це дві приблизно рівні команди. У першому таймі фіни мені навіть більше сподобалися. Тому нам точно не варто боятися збірної Нідерландів. Все в наших руках, – заявив Федорчук в інтерв’ю «Українському футболу».