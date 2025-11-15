Козирем може стати, передусім, ігрова дисципліна. Переконаний, що ісландці добре попрацювали над помилками, допущеними у жовтневому матчі в Рейк'явіку й не діятимуть так авантюрно. Тим паче, що їх влаштовує й нічия.

Вони можуть взяти на озброєння гру від оборони й користуватися довгими передачами за спини стоперів Забарного та Матвієнка, які не відзначаються швидкістю, й створювати загрози. Ось чому багато залежатиме від того, як українці зіграють тактично, щоб мінімізувати вразливість оборони. На жаль, не безгрішні й гравці інших амплуа. Тому й інтрига не вщухає, – сказав Циткін в інтерв'ю Sport.ua.