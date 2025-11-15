Український тренер назвав якості, за рахунок яких збірна може досягти успіху з Ісландією
Синьо-жовтим конче необхідно втретє поспіль перемагати «острів'ян»
близько 1 години тому
Колишній голкіпер Динамо, а нині – вітчизняний тренер, Володимир Циткін після розгромної поразки збірної України у матчі п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:4) поділився очікуваннями від гри синьо-жовтих за місце в плей-оф проти Ісландії.
Козирем може стати, передусім, ігрова дисципліна. Переконаний, що ісландці добре попрацювали над помилками, допущеними у жовтневому матчі в Рейк'явіку й не діятимуть так авантюрно. Тим паче, що їх влаштовує й нічия.
Вони можуть взяти на озброєння гру від оборони й користуватися довгими передачами за спини стоперів Забарного та Матвієнка, які не відзначаються швидкістю, й створювати загрози. Ось чому багато залежатиме від того, як українці зіграють тактично, щоб мінімізувати вразливість оборони. На жаль, не безгрішні й гравці інших амплуа. Тому й інтрига не вщухає, – сказав Циткін в інтерв'ю Sport.ua.
Усі перипетії навколо матчу п'ятого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026, аналіз і огляд гри – на сторінці події Франція – Україна на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.
👀 Це кінець? Які шанси збірної України пробитися на чемпіонат світу-2026? 👀
Поділитись