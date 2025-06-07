Головний тренер тернопільської Ниви Юрій Вірт поділився очікуваннями від виступів збірної України на товариському турнірі Canadian Shield. «Синьо-жовті» 7 червня зіграють з Канадою, а 11-го числа вночі – з Новою Зеландією.

Я завжди був прибічником правила: запрошують – треба їхати. В даному випадку дальній переліт не повинен лякати: в Торонто підопічні Сергія Реброва прибули завчасно й в них буде час для адаптації.

Гравці економитимуть сили? Не думаю, бо виступати за свою країну це велика честь й тому ніхто себе шкодувати не буде. Переконаний, що турнір пройде в цікавій боротьбі й буде корисний. Зокрема, для української збірної це буде один з етапів підготовки до осіннього відбору на світовий чемпіонат.

По-друге, суперництво в Торонто проходитиме на стадіоні, який наступного року прийматиме поєдинки фінальної частини ЧС, отож, у наших хлопців буде чудова нагода відчути атмосферу майбутнього футбольного свята. А це також цінний досвід, який обов'язково стане в пригоді.

Збірна України не в найкращому складі? Нічого страшного, в керманича Сергія Реброва буде можливість поекспериментувати. Втім, переконаний, що тим футболістам, які представлятимуть Україну в Торонто до снаги завоювати головний приз. Тим паче, що підтримкою вони будуть забезпечені: в Канаді чимала українська діаспора.

Щодо гравців, яких можна було викликати, я б порадив Реброву звернути увагу на воротаря «Олександрії» Георгія Єрмакова, півзахисника «Карпат» Амвросія Чачуа та нападника Єгора Твердохліба («Кривбас»). Вони були на видноті в УПЛ й можна було дати їм шанс проявити себе в головній команді країни, – заявив Вірт в інтерв’ю Sport.ua.