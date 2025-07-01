Український тренер Олег Федорчук озвучив прогноз щодо виступів українських клубі у єврокубках сезону-2025/2026.

Я як людина, яка переживає за український футбол, оскаженілий від побаченого. Ось, наприклад, «Олександрія» домоглася права виступати в Лізі конференцій, а команду залишають найкращі футболісти і головний тренер. Важливість єврокубків звучить тільки на словах, а коли доходить до справи, то клуб не здатний утримати найкращих, зокрема й наставника.

Я скажу неприємну і банальну річ. Люди йдуть туди, де більше платять. Ми бачимо, як зараз у футболістів у розквіті сил пішла мода їхати в ОАЕ, Саудівську Аравію або США. Судячи з усього, наші футболісти не вірять, що єврокубки є трампліном для переходу в сильний європейський клуб.

Як це не прикро казати, але ми бачили, як минулого сезону виступили на євроарені «Полісся» і «Кривбас». Я вже не називаю минулі роки, коли там опинялися «Ворскла», «Колос», які програвали командам, яких і запам'ятати ніхто не зміг. На жаль, престиж клубу, країни зараз не в пріоритеті.

Надія тільки на «Динамо» і «Шахтар»? Так. Ці клуби з традиціями, у них завжди є апетит, досвід, програма розвитку, складена не на один сезон. «Олександрія» вистрілила, а сам клуб виявився не готовим до таких подій. Можна було взимку переукласти контракт із Ротанем? Можна було. Якщо клуби з досвідом, вони заздалегідь переукладають угоди з потрібними виконавцями на кращих умовах. А цього зроблено не було. І що ми бачимо за фактом, команда посіла друге історичне для себе місце і всі розбіглися, - сказав Федорчук в інтерв’ю Sport.ua.