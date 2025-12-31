Сергій Разумовський

У 19-му турі англійської Прем’єр-ліги Евертон на виїзді переграв Ноттінгем із рахунком 2:0.

Гості вийшли вперед на 19-й хвилині, коли рахунок відкрив Гарнер, після чого зосередилися на контролі гри та надійності біля власних воріт. Український захисник Ноттінгема Олександр Зінченко провів на полі всі 90 хвилин: завдав одного удару в площину, 88 разів був із м’ячем, показав 86% точності передач (56 з 65), однак у захисних єдиноборствах мав три дуелі й не виграв жодної; його оцінка за матч – 6,4.

У другому таймі Ноттінгем намагався відігратися, але Евертон витримав тиск і на 79-й хвилині закріпив перевагу голом Баррі, довівши справу до перемоги. Віталій Миколенко також відіграв повний матч і став одним із помітних виконавців у обороні ірисок: 54 дотики до м’яча, з них один – у штрафному суперника, 70% точних передач (23 з 33), шість дуелей загалом (три виграні в повітрі та дві з трьох на землі), один вдалий підкат і дев’ять вибивань. Оцінка українця – 7,2.

Евертон набрав 28 очок і повернувся до топ-10. Ноттінгем (18) лише в одному кроці від зони вильоту.

АПЛ, 19-й тур

Ноттінгем – Евертон 0:2

Голи: Гарнер, 19, Баррі, 79

Ноттінгем: Джон Віктор, Вільямс, Мурілло, Міленкович, Зінченко,Домінгес (Дуглас Луїз, 46), Андерсон, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Баква, 75), Ігор Жезус (Авонії, 62), Гатчінсон.

Евертон: Пікфорд, Миколенко, Тарковські, О`Браєн, Паттерсон (Ґріліш, 72), Іроегбунам, Гарнер, Рель ,Діблінг, Баррі (Бету, 85), Макніл.

Попередження: Дуглас Луїз, 61.