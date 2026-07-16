Сергій Разумовський

У півфінальному матчі чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини здобула важливу вольову перемогу над Англією та вийшла до фіналу турніру. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь аргентинської команди, яка зуміла переломити хід зустрічі та забезпечити собі участь у вирішальному матчі мундіалю.

Цей результат зробив майбутній фінал ЧС-2026 історичним. Уперше в історії чемпіонатів світу у фінальному матчі між собою зіграють чинні чемпіони двох континентів — Європи та Південної Америки. Йдеться про збірну Іспанії, яка є актуальним переможцем чемпіонату Європи, та збірну Аргентини, яка підходить до фіналу в статусі чинного володаря Кубка Америки.

Обидві команди здобули свої континентальні титули у 2024 році. Іспанія стала чемпіоном Європи, підтвердивши свій статус однієї з найсильніших збірних світу. Аргентина, своєю чергою, виграла Кубок Америки та зберегла за собою звання провідної команди Південної Америки. Тепер ці дві збірні отримають можливість визначити найсильнішого вже у фіналі чемпіонату світу.

Цікаво, що Іспанія та Аргентина мали зустрітися ще раніше — у матчі Фіналіссіми. Цей поєдинок був запланований на 27 березня 2026 року та мав пройти в Катарі, у Досі, на стадіоні Лусаїл. Саме там повинні були зіграти переможці чемпіонату Європи та Кубка Америки.

Втім, провести матч у Катарі не вдалося. Через конфлікт на Близькому Сході організація гри в цій країні стала неможливою. Сторони намагалися знайти нові терміни та інше місце проведення поєдинку, однак домовитися так і не змогли. У підсумку Фіналіссіма між Іспанією та Аргентиною була скасована.

Тепер замість окремого матчу за міжконтинентальний престиж команди зустрінуться у значно важливішому протистоянні — фіналі чемпіонату світу. Матч Іспанія — Аргентина відбудеться 19 липня. Початок зустрічі запланований на 22:00.

Вирішальний поєдинок ЧС-2026 прийме Іст-Ратерфорд у США. Гра відбудеться на стадіоні Мет-Лайф Стедіум, який вміщує 82 500 глядачів. Саме на цій арені визначиться переможець мундіалю.