Сергій Разумовський

Київське Динамо уже сьогодні, 16 липня, проведе матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА проти румунської Університаті. Зустріч відбудеться у Клуж-Напоці на стадіоні Клуж Арена. Стартовий свисток у поєдинку пролунає о 20:30.

Перший матч між командами відбувся тижнем раніше та завершився безгольовою нічиєю — 0:0. Для Динамо та гра стала першим офіційним поєдинком у новому сезоні-2026/27. Тож доля протистояння вирішиться саме у повторній зустрічі в Румунії.

Обслуговуватиме матч суддівська бригада з Вельсу. Головним арбітром призначено Іена Ґріффіта. На лініях йому допомагатимуть Джонатон Браянт і Гаррі Гендрікс. Обидва асистенти також представляють Уельс.

Функції четвертого арбітра виконуватиме Джон Джонс. За роботу системи ВАР відповідатиме нідерландець Єрун Мансхот, а його помічником буде співвітчизник Ервін Бланк.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч Динамо — Університатя у прямому ефірі. Трансляцію поєдинку покажуть телеканал «2+2» та платформа «Київстар ТБ».