УПЛ назвала найкращого голкіпера сезону 2024/25
Георгій Єрмаков отримав престижну нагороду
близько 12 годин тому
В Українській Прем'єр-лізі підбили підсумки сезону 2024/25 та визначили найкращого воротаря.
Згідно з офіційними даними, титул найсильнішого голкіпера сезону дістався Георгію Єрмакову з Олександрії. Таке рішення було ухвалено за підсумками голосування представників клубів УПЛ.
На другому рядку опинився Дмитро Різник, вартовий воріт Шахтаря та національної збірної України. Третім став Олексій Паламарчук, який минулого сезону захищав кольори Інгульця.
Єрмаков відіграв весь чемпіонат, взявши участь у всіх 30 поєдинках. У 15 із них він зберіг ворота у недоторканності. За сезон Олександрія пропустила лише 22 голи — менше було лише у київського Динамо, яке завершило сезон із 19 пропущеними м'ячами.
Раніше повідомлялося, що Олександрія визначилася з домашнім стадіоном на єврокубки.