Олександрія визначилася з домашнім стадіоном у єврокубках

Клуб УПЛ зробив свій вибір

близько 15 годин тому

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Павло Василенко

Павло Василенко

Олександрія визначилася зі стадіоном, де проводитиме домашні зустрічі у єврокубковій кампанії сезону 2025/26.

Свій виступ у єврокубковому сезоні клуб розпочне з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Срібний призер Української Прем'єр-ліги схиляється до гри на стадіоні «ГТС Катовіце», повідомляє Пьотр Слонка.

Зазначається, що практично все готово, крім останнього підписання угоди.

Раніше повідомлялося, що Олександрія розглядала варіант зі стадіоном у польському місті Тихи.

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