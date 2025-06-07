Олександрія визначилася з домашнім стадіоном у єврокубках
Клуб УПЛ зробив свій вибір
близько 15 годин тому
Фото: Getty Images
Олександрія визначилася зі стадіоном, де проводитиме домашні зустрічі у єврокубковій кампанії сезону 2025/26.
Свій виступ у єврокубковому сезоні клуб розпочне з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Срібний призер Української Прем'єр-ліги схиляється до гри на стадіоні «ГТС Катовіце», повідомляє Пьотр Слонка.
Зазначається, що практично все готово, крім останнього підписання угоди.
Раніше повідомлялося, що Олександрія розглядала варіант зі стадіоном у польському місті Тихи.
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