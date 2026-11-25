До трійки найкращих тренерів також потрапили Руслан Костишин із Колоса, який здобув вольову перемогу над ФК Харків (2:1), та наставник Динамо Мацей Кендзьорек. Його команда переграла Оболонь у результативному дербі (4:2).

Рябоконь привів свою команду до важливого результату в протистоянні з донецьким Шахтарем. Кияни зуміли відібрати очки у підопічних Арди Турана, завершивши зустріч із рахунком 1:1.

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращих гравця та тренера за підсумками 13-го туру сезону 2026/27. Індивідуальні відзнаки отримали воротар Колоса Іван Пахолюк та наставник Лівого Берега Олександр Рябоконь.

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Головним героєм серед футболістів став Іван Пахолюк. У матчі проти харків'ян голкіпер Колоса відбив пенальті та записав до свого активу дев'ять сейвів.

Другим у голосуванні став вінгер Карпат Ян Костенко, який забив переможний м'яч у грі із Зорею (1:0). Третю позицію посів динамівець Микола Шапаренко, який відзначився голом та результативною передачею у матчі з Оболонню.

Найкращі тренери 13-го туру

Олександр Рябоконь (Лівий Берег) Руслан Костишин (Колос) Мацей Кендзьорек (Динамо)

Найкращі гравці 13-го туру

Іван Пахолюк (Колос) Ян Костенко (Карпати) Микола Шапаренко (Динамо)