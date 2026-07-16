Сергій Разумовський

Лівий Берег офіційно оголосив про припинення співпраці з центральним півзахисником Русланом Дедухом. Інформацію про відхід футболіста підтвердила пресслужба клубу.

28-річний хавбек залишив команду після завершення терміну дії контракту. Нову угоду сторони підписувати не стали, тож Дедух отримав статус вільного агента і тепер може самостійно вести перемовини з іншими клубами щодо продовження кар’єри.

Руслан Дедух став гравцем Лівого Берега влітку 2023 року. До київського клубу він приєднався без компенсації, оскільки на той момент також перебував у статусі вільного агента. За час виступів у команді півзахисник був одним із важливих футболістів обойми та зробив помітний внесок у результати колективу.

Загалом Дедух провів за Лівий Берег 67 матчів у всіх офіційних турнірах. У цих поєдинках центральний півзахисник відзначився 8 забитими м’ячами та 4 результативними передачами. Окрім статистичних показників, футболіст також виконував важливу лідерську роль у роздягальні та на полі. Він неодноразово виводив команду на матчі з капітанською пов’язкою, що свідчило про довіру з боку тренерського штабу та партнерів.

Минулий сезон для Руслана Дедуха вийшов непростим через проблеми зі здоров’ям. Півзахисник зазнав травми коліна, яка потребувала хірургічного втручання. Через операцію та подальше відновлення він пропустив значну частину ігрового року.

У підсумку за першу команду Лівого Берега в минулому сезоні Дедух провів лише 7 матчів. Результативними діями у цих зустрічах хавбек не відзначився. Після повернення до тренувального процесу та поступового набору форми футболіст також отримував ігрову практику у складі Лівого Берега-2. За другу команду він зіграв 5 матчів і забив 1 гол.

Таким чином, співпраця Руслана Дедуха з Лівим Берегом тривала близько трьох років. Після завершення контракту півзахисник залишив клуб як вільний агент.

Нагадаємо, у новому сезоні на стадіоні Лівого Берега гратиме Харків.