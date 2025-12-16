Павло Василенко

Українська Прем’єр-ліга продовжує відзначати героїв сезону 2025/26 і склала символічну збірну 16-го туру, а також назвала найкращого гравця та найкращого тренера.

Традиційно це було зроблено разом з ведучими, експертами, коментаторами УПЛ.ТБ та представниками провідних спортивних ЗМІ України. Цього разу їх було 38.

Найкращим тренером 16-го туру УПЛ рішенням експертів було визнано наставника ЛНЗ Віталія Пономарьова, підопічні якого перемогли Зорю (2:0). До топ-3 рейтингу увійшли Ігор Костюк (Динамо з великим рахунком перемогло Верес – 3:0) та Арда Туран (Шахтар розгромив Епіцентр – 5:0).

Звання найкращого футболіста 16-го туру УПЛ здобув вінгер Полісся Олексій Гуцуляк, головним заочним конкурентом якого був форвард Руха Бабукар Фаал. До топ-5 також увійшли Лука Мейрелліш (Шахтар), Костянтин Вівчаренко (Динамо) та Назарій Муравський (ЛНЗ).

Символічна збірна 16-го туру: Паламарчук (ЛНЗ) – Вівчаренко (Динамо), Тіаре (Динамо), Муравський (ЛНЗ), Тобіас (Шахтар) – Невертон (Шахтар), Твердохліб (Кривбас), Чурко (Металіст 1925), Яшарі (ЛНЗ), Гуцуляк (Полісся) – Фаал (Рух). Тренер – Пономарьов (ЛНЗ).