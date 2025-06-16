Павло Василенко

Неймовірна історія розгорнулася на Клубному чемпіонаті світу за участю воротаря Окленд Сіті Коннора Трейсі.

Мюнхенська Баварія розгромила Окленд Сіті з Нової Зеландії, здобувши вражаючу перемогу з рахунком 10:0 у першому матчі групового етапу Клубного чемпіонату світу.

Результат не здивував експертів, враховуючи різницю в якості між німецьким гранд-гравцем і командою Океанії, що складається з гравців-аматорів, які мають постійну роботу.

Гравці Окленд Сіті, серед яких є офісні працівники і продавці, тренуються чотири рази на тиждень без фіксованої зарплати і отримують всього 150 доларів на тиждень на витрати.

Прикладом може служити воротар Окленд Сіті Коннор Трейсі, який працює супервайзером на складі ветеринарної продукції і поставляє ліки та корми ветеринарам по всій Новій Зеландії.

«Я витрачаю все на бензин», – розповів Трейсі в інтерв'ю ABC Sport, описуючи двогодинні поїздки між роботою і тренуванням у спекотну погоду в Окленді.

28-річний воротар, який відбив сім кидків, незважаючи на те, що пропустив десять голів, зізнався, що йому довелося взяти неоплачувану відпустку для участі в турнірі: «Мені довелося поєднати відпустку з неоплачуваною».

Незважаючи на труднощі, він стверджує, що це того варте: «Буде складно платити оренду і рахунки, але грати проти Баварії, Бенфіки і Бока Хуніорс на 100% того варте!»