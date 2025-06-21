Павло Василенко

Баварія Мюнхен забезпечила собі місце у плей-офф Клубного чемпіонату світу після перемоги у групі C над аргентинським грандом Бока Хуніорс – 2:1. У драматичному матчі, за яким спостерігали 63 587 уболівальників, Майкл Олісе забив переможний гол для німецьких чемпіонів за шість хвилин до кінця основного часу.

Бока Хуніорс має боротися за своє місце на дистанції з лісабонською Бенфікою. Наприкінці групового етапу їм доведеться зустрітися з Окленд Сіті, які програли свої два матчі – 0:10 та 0:6. Так як у обох команд однакова кількість очок, все вирішить різниця забитих та пропущених м'ячів.

Клубний чемпіонат світу, 2-й тур

Баварія – Бока Хуніорс – 2:1

Голи: Кейн, 18, Олісе, 84 - Мерентьєль, 66.