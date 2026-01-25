Ротань зізнався, якого футболіста не хоче бачити в Поліссі
Тренер має вимоги до своєї команди
близько 1 години тому
Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань висловився про роботу своїх підопічних, підкресливши, що в команді немає футболістів, які ставилися б до справи абияк — кожен повністю віддається на полі і на тренуваннях.
Також наставник зазначив, що на поточному тренувальному зборі всередині колективу панує дуже позитивна та робоча атмосфера.
«Коли ми бачимо, що гравець не викладається, поводиться зневажливо, у такого футболіста мало шансів у нашому колективі. Ми не допустимо ситуацій, коли хтось ставиться зневажливо до колективу. Я щасливий, що в Поліссі сьогодні немає такого гравця. Атмосфера в колективі контрольована і дружня», – зазначив Ротань для клубної пресслужби.
На зимову паузу Полісся пішло на третю позицію в турнірній таблиці УПЛ, набравши 30 очок за підсумками 16 зіграних матчів.
