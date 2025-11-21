Павло Василенко

Вінгер Баварії Луїс Діас отримав триматчеву дискваліфікацію за червону картку, отриману в матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. За даними Bild, рішення дисциплінарного комітету УЄФА стало несподіванкою для мюнхенців, які очікували стандартної одноматчевої дискваліфікації.

Баварія попросила надати їм письмове пояснення рішення, щоб вони могли подати апеляцію.

Якщо мюнхенський клуб не зможе зменшити термін дискваліфікації Діаса, це означатиме, що команда залишиться без колумбійця в матчах проти Арсенала, Спортінга та Роял Юніон.

Колишній гравець Ліверпуля перебуває у чудовій формі з початку сезону, забивши 11 голів і віддавши п'ять результативних передач у всіх змаганнях. Він забив обидва голи у переможному матчі над ПСЖ з рахунком 2:1, але був вилучений безпосередньо перед перервою за дуже грубий фол проти Ашрафа Хакімі.