Баварія з дублем Діаса на виїзді перемогла Айнтрахт, дортмундська Боруссія і Лейпциг зіграли внічию
Мюнхенську команду не спинити
34 хвилини тому
У матчі шостого туру Бундесліги Айнтрахт на своєму полі програв Баварії з рахунком 0:3. Мюнхенська команда здобула десяту перемогу поспіль у всіх турнірах.
Дортмундська Боруссія вдома зіграла внічию з Лейпцигом (1:1), Баєр на своєму полі переміг Уніон (2:0).
Баварія впевнено лідирує в турнірній таблиці, набравши 18 очок, дортмундська Боруссія посідає друге місце (14 балів), Лейпциг – третій (13 очок).
Бундесліга, 6-й тур
Айнтрахт Франкфурт – Баварія – 0:3
Голи: Луїс Діас, 1, 83, Кейн, 27.
Боруссія Дортмунд – Лейпциг – 1:1
Голи: Коуто, 23 – Баумгартнер, 7.
Баєр – Уніон – 2:0
Голи: Поку, 33, Кофане, 49.
Вердер – Санкт-Паулі – 1:0
Голи: Мбангула, 2.
Аугсбург – Вольфсбург – 3:1
Голи: Бенкс, 3, Комур, 51, Феллхауер, 63 – Дагхім, 55.