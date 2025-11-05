Луїс Діас відреагував на жорстке порушення правил проти Хакімі
Футболіст зробив заяву у соцмережах
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Колумбійський футболіст Луїс Діас, який грає за мюнхенську Баварію, відреагував на своє вилучення після жорсткого підкату проти захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі у вівторковому матчі Ліги чемпіонів.
«Це був емоційний вечір. Футбол завжди нагадує нам, що за 90 хвилин може статися все, на краще чи на гірше. Мені було сумно не грати з товаришами по команді, але я пишаюся їхніми неймовірними зусиллями. Бажаю Хакімі якнайшвидшого повернення на поле», – написав Діас у соціальних мережах.
Нагадаємо, що поєдинок завершився поразкою ПСЖ з рахунком 1:2.