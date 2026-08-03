Сергій Разумовський

УЄФА застосувала дисциплінарні санкції до ЛНЗ за підсумками першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Гента. Про рішення дисциплінарного комітету повідомила пресслужба європейської футбольної організації.

Черкаський клуб оштрафували на 10 тисяч євро. Причиною стала «расистська та/або дискримінаційна поведінка вболівальників» під час домашнього матчу.

Окрім фінансового покарання, ЛНЗ зобов’язали частково закрити стадіон у наступному домашньому поєдинку під егідою УЄФА. Обмеження стосуватиметься секторів, які загалом становлять десять відсотків місткості арени.

Водночас покарання не набуде чинності негайно. УЄФА призупинила його умовно на випробувальний термін тривалістю два роки. Відлік цього періоду розпочався 29 липня – у день ухвалення дисциплінарного рішення.

Таким чином, якщо протягом випробувального терміну ЛНЗ не допустить нового порушення, пов’язаного з подібною поведінкою вболівальників, клуб, імовірно, уникне часткового закриття стадіону. У разі повторного інциденту санкція може бути активована.

Крім того, черкаський клуб отримав офіційне попередження за недотримання мінімальних медичних вимог. Йдеться про відсутність медичного персоналу на стадіоні за день до проведення матчу.

Нагадаємо, ЛНЗ не зміг пройти Гент у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Обидва матчі завершилися без забитих м’ячів – 0:0, а в серії післяматчевих пенальті сильнішим виявився бельгійський клуб, який переміг із рахунком 4:2.

Після цієї поразки черкаська команда завершила виступи в дебютному єврокубковому сезоні.