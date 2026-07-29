Павло Василенко

Черкаський ЛНЗ завершив виступ у єврокубках, поступившись бельгійському Генту у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Після двох безгольових матчів переможця визначила лише серія пенальті, в якій сильнішими виявилися господарі.

Матч-відповідь, що відбувся 30 липня в Бельгії, як і перша зустріч у Черкасах, завершився з рахунком 0:0. Обидві команди діяли обережно, приділяючи максимум уваги грі в обороні, тому небезпечних моментів було небагато.

Основний і додатковий час не принесли голів, тож доля путівки до наступного раунду вирішувалася в серії післяматчевих пенальті. Тут більш холоднокровними виявилися футболісти Гента, які перемогли з рахунком 4:2. У складі ЛНЗ свої удари не реалізували Єгор Твердохліб та Денис Кузик.

Таким чином, черкаський клуб припинив боротьбу в Лізі конференцій, тоді як бельгійський Гент вийшов до наступного етапу кваліфікації.

Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд

Матч-відповідь

Гент – ЛНЗ – 0:0. По пенальті – 4:2

Перший матч – 0:0