ЛНЗ драматично вилетів із Ліги конференцій
Доля путівки в наступний раунд турніру визначилася у серії пенальті
11 хвилин томуПідписатися в
Черкаський ЛНЗ завершив виступ у єврокубках, поступившись бельгійському Генту у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Після двох безгольових матчів переможця визначила лише серія пенальті, в якій сильнішими виявилися господарі.
Матч-відповідь, що відбувся 30 липня в Бельгії, як і перша зустріч у Черкасах, завершився з рахунком 0:0. Обидві команди діяли обережно, приділяючи максимум уваги грі в обороні, тому небезпечних моментів було небагато.
Основний і додатковий час не принесли голів, тож доля путівки до наступного раунду вирішувалася в серії післяматчевих пенальті. Тут більш холоднокровними виявилися футболісти Гента, які перемогли з рахунком 4:2. У складі ЛНЗ свої удари не реалізували Єгор Твердохліб та Денис Кузик.
Таким чином, черкаський клуб припинив боротьбу в Лізі конференцій, тоді як бельгійський Гент вийшов до наступного етапу кваліфікації.
Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд
Матч-відповідь
Гент – ЛНЗ – 0:0. По пенальті – 4:2
Перший матч – 0:0
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