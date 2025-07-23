Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виступив проти ініціатив Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) щодо чергових змін у правилах гри. Про це повідомляє британське видання The Times.

Зокрема, IFAB планував дозволити арбітрам, які працюють з системою ВАР, впливати на призначення кутових ударів, а також мати повноваження для скасування або підтвердження других жовтих карток. Крім того, обговорювалася ідея заборонити гравцям добивати м’яч після відбитого удару з пенальті.

Передбачалося, що ці зміни можуть бути протестовані на чемпіонаті світу 2026 року. В УЄФА розчаровані тим, що з ними не провели жодних консультацій щодо таких нововведень. Крім того, європейські функціонери побоюються, що розширення повноважень відеоасистентів призведе до затягування ігрового часу через тривалі розгляди епізодів.