Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) запропонувала два суттєві нововведення, які можуть кардинально змінити сучасний футбол. Перше стосується правил виконання пенальті – пропонується повністю скасувати право добивання м’яча після удару. Якщо воротар відбиває м’яч або він потрапляє у штангу чи перекладину, гра відразу ж зупинятиметься. Задум полягає в тому, щоб уникнути суперечок через передчасний захід гравців у штрафну зону та зробити гру більш справедливою.

Друга ініціатива передбачає розширення функцій VAR. Система відеоасистента арбітра отримає право перевіряти правильність призначення кутових, а також аналізувати ситуації з другою жовтою карткою, яка веде до видалення гравця. Раніше ці моменти залишалися виключно на розсуд головного арбітра.

Ці зміни вже викликали активні обговорення серед тренерів, гравців і вболівальників. Дехто вважає їх необхідним кроком для розвитку футболу, інші побоюються, що нововведення зроблять гру менш динамічною. Остаточне рішення IFAB ухвалить після консультацій з експертами та національними асоціаціями.

Також, УЄФА відсторонив чорногорський клуб на 10 років від участі у єврокубках.