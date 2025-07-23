Ексфутболіст Динамо Артем Мілевський підбив підсумки першого матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (0:3). Його слова наводить BLIK.

Було видно, що Динамо грало під навантаженнями. А по-друге, на Мальті була спека +37, і це теж давалося взнаки. Хамрун - напівпрофесійна команда. Там хлопці, напевно, крім футболу, ще й у банку працюють і кур'єрами піцу розвозять, не в образу буде сказано. Динамо таку команду має на одній нозі обігравати, що кияни й зробили. Після першого матчу вже все вирішено, тут і до ворожки не ходи.

Моментами сподобався Ванат своїми прискореннями. Також сподобалося, як Ярмоленко впевнено помиляється. Це вже такий дядько, що п'ятками обігравати може, а якщо помилиться, то нічого страшного - Михавко підстрахує. Ярмоленко - це вже сформований футболіст. Він знає, як впевнено помилятися, а це говорить багато про що. Буя гол плюс асист зробив - молодець! Я його вітаю. Так тримати всім!», розповів Мілевський.