УЄФА оголосив бригаду арбітрів на матч Ліги конференцій Фіорентина – Динамо
Зустріч пройде у Флоренції
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
У четвер, 11 грудня, пройде поєдинок п'ятого туру Ліги конференцій, де на полі зійдуться італійська Фіорентина та київське Динамо.
Напередодні УЄФА оголосив суддівську бригаду із Сербії, якій довірено обслуговувати цю зустріч. Головний арбітр – Мілош Міланович, на лініях йому допомагатимуть Мілан Пашайлич та Новак Новакович, а функцію четвертого судді виконає Мілан Іліч.
Роботу системи VAR візьмуть на себе Момчило Маркович та Мілан Стефанович, які також представляють Сербію.
Динамо посідає 27-е місце в турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій, маючи у своєму активі лише три очки.
Матч Фіорентина – Динамо розпочнеться о 19:45 за київським часом.