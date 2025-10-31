Павло Василенко

Сьогодні УЄФА оголосив міста, які є потенційними господарями майбутніх фіналів європейських клубних змагань на майбутні фінальні матчі у 2027, 2028 та 2029 роках.

Кожна з цих футбольних асоціацій висловила бажання прийняти матчі, але офіційно вони мають термін подання заявок до 10 червня 2026 року. Виконавчий комітет УЄФА визначить остаточні міста та стадіони-господарі у вересні наступного року.

Фінал Ліги чемпіонів

2028 рік

Німеччина: Мюнхен, «Альянц Арена»

2029 рік

Англія: Лондон, стадіон «Вемблі»

Іспанія: Барселона, «Камп Ноу»

Фінал Ліги Європи

2028 рік

Франція: Ліон, «Парк-Олімпік-Ліонне» або Париж, «Парк де Пренс» (одне з двох міст буде обрано під час подання заявки, чия кандидатура буде офіційно подана)

Італія: Турин, стадіон «Альянц»

Румунія» Бухарест, Національна арена

Сербія: Белград, Національний стадіон

2029 рік

Франція: Ліон, «Парк-Олімпік-Ліонне» або Париж, «Парк де Пренс» (одне з двох міст буде обрано під час подання заявки, чия кандидатура буде офіційно подана)

Італія: Турин, стадіон «Альянц»

Румунія: Бухарест, Національна арена

Сербія: Белград, Національний стадіон

Туреччина: Анкара, стадіон «Анкара»

Фінал Ліги конференцій

2028 рік

Франція: Лілль, «Stade Pierre-Mauroy»

Угорщина: Будапешт, «Пушкаш Арена»

Італія: Турин, стадіон «Альянц»

Казахстан: Астана, «Астана Арена» або Алмати, «Алмати Стадіон» (одне з двох міст буде обрано після подання документів)

Польща: Гданськ, «Арена Гданськ»

2029 рік

Фінляндія: Гельсінкі, Олімпійський стадіон

Франція: Лілль, «Stade Pierre-Mauroy»

Угорщина: Будапешт, «Пушкаш Арена»

Італія: Турин, стадіон «Альянц»

Казахстан: Астана, «Астана Арена» або Алмати, «Алмати Стадіон» (одне з двох міст буде обрано після подання документів)