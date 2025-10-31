УЄФА оголосив можливих господарів фіналів європейських турнірів 2028 та 2029 років
Пресслужба організації повідомила деталі
близько 1 години тому
Сьогодні УЄФА оголосив міста, які є потенційними господарями майбутніх фіналів європейських клубних змагань на майбутні фінальні матчі у 2027, 2028 та 2029 роках.
Кожна з цих футбольних асоціацій висловила бажання прийняти матчі, але офіційно вони мають термін подання заявок до 10 червня 2026 року. Виконавчий комітет УЄФА визначить остаточні міста та стадіони-господарі у вересні наступного року.
Фінал Ліги чемпіонів
2028 рік
Німеччина: Мюнхен, «Альянц Арена»
2029 рік
Англія: Лондон, стадіон «Вемблі»
Іспанія: Барселона, «Камп Ноу»
Фінал Ліги Європи
2028 рік
Франція: Ліон, «Парк-Олімпік-Ліонне» або Париж, «Парк де Пренс» (одне з двох міст буде обрано під час подання заявки, чия кандидатура буде офіційно подана)
Італія: Турин, стадіон «Альянц»
Румунія» Бухарест, Національна арена
Сербія: Белград, Національний стадіон
2029 рік
Франція: Ліон, «Парк-Олімпік-Ліонне» або Париж, «Парк де Пренс» (одне з двох міст буде обрано під час подання заявки, чия кандидатура буде офіційно подана)
Італія: Турин, стадіон «Альянц»
Румунія: Бухарест, Національна арена
Сербія: Белград, Національний стадіон
Туреччина: Анкара, стадіон «Анкара»
Фінал Ліги конференцій
2028 рік
Франція: Лілль, «Stade Pierre-Mauroy»
Угорщина: Будапешт, «Пушкаш Арена»
Італія: Турин, стадіон «Альянц»
Казахстан: Астана, «Астана Арена» або Алмати, «Алмати Стадіон» (одне з двох міст буде обрано після подання документів)
Польща: Гданськ, «Арена Гданськ»
2029 рік
Фінляндія: Гельсінкі, Олімпійський стадіон
Франція: Лілль, «Stade Pierre-Mauroy»
Угорщина: Будапешт, «Пушкаш Арена»
Італія: Турин, стадіон «Альянц»
Казахстан: Астана, «Астана Арена» або Алмати, «Алмати Стадіон» (одне з двох міст буде обрано після подання документів)
