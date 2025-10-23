Увечері 22 жовтня відбулися матчі 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Цього ігрового вечора пройшло дев’ять поєдинків, за підсумками яких поступово вимальовується верхівка турнірної таблиці.

У центральному матчі дня Реал (Мадрид, Іспанія) здобув мінімальну перемогу над Ювентусом (Турин, Італія) з рахунком 1:0. Також переконливі звитяги здобули Баварія, Ліверпуль та Челсі.

Результати матчів Ліги чемпіонів (22 жовтня):



Атлетик (Більбао, Іспанія) – Карабах (Баку, Азербайджан) 3:1

Галатасарай (Стамбул, Туреччина) – Буде-Глімт (Буде, Норвегія) 3:1

Монако (Франція) – Тоттенгем (Лондон, Англія) 0:0

Спортінг (Лісабон, Португалія) – Марсель (Марсель, Франція) 2:1

Аталанта (Бергамо, Італія) – Славія (Прага, Чехія) 0:0

Айнтрахт (Франкфурт, Німеччина) – Ліверпуль (Ліверпуль, Англія) 1:5

Реал (Мадрид, Іспанія) – Ювентус (Турин, Італія) 1:0

Челсі (Лондон, Англія) – Аякс (Амстердам, Нідерланди) 5:1

Баварія (Мюнхен, Німеччина) – Брюгге (Брюгге, Бельгія) 4:0

Після трьох турів у лідерах ПСЖ (Париж, Франція), Баварія (Мюнхен, Німеччина), Інтер (Мілан, Італія), Арсенал (Лондон, Англія) та Реал Мадрид (Іспанія) — усі мають по 9 очок.

За підсумками восьми турів вісім найкращих команд напряму вийдуть у 1/8 фіналу, клуби з 9-го по 24-те місця зіграють у 1/16 фіналу, а ті, що посядуть позиції з 25-го по 36-те місце, залишать турнір.

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року на Пушкаш Арені в Будапешті (Угорщина).