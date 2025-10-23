Ліга чемпіонів 2025/2026: турнірна таблиця після 3-го туру
П'ять команд мають максимальну кількість очок
близько 2 годин тому
Увечері 22 жовтня відбулися матчі 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Цього ігрового вечора пройшло дев’ять поєдинків, за підсумками яких поступово вимальовується верхівка турнірної таблиці.
У центральному матчі дня Реал (Мадрид, Іспанія) здобув мінімальну перемогу над Ювентусом (Турин, Італія) з рахунком 1:0. Також переконливі звитяги здобули Баварія, Ліверпуль та Челсі.
Результати матчів Ліги чемпіонів (22 жовтня):
Атлетик (Більбао, Іспанія) – Карабах (Баку, Азербайджан) 3:1
Галатасарай (Стамбул, Туреччина) – Буде-Глімт (Буде, Норвегія) 3:1
Монако (Франція) – Тоттенгем (Лондон, Англія) 0:0
Спортінг (Лісабон, Португалія) – Марсель (Марсель, Франція) 2:1
Аталанта (Бергамо, Італія) – Славія (Прага, Чехія) 0:0
Айнтрахт (Франкфурт, Німеччина) – Ліверпуль (Ліверпуль, Англія) 1:5
Реал (Мадрид, Іспанія) – Ювентус (Турин, Італія) 1:0
Челсі (Лондон, Англія) – Аякс (Амстердам, Нідерланди) 5:1
Баварія (Мюнхен, Німеччина) – Брюгге (Брюгге, Бельгія) 4:0
Після трьох турів у лідерах ПСЖ (Париж, Франція), Баварія (Мюнхен, Німеччина), Інтер (Мілан, Італія), Арсенал (Лондон, Англія) та Реал Мадрид (Іспанія) — усі мають по 9 очок.
За підсумками восьми турів вісім найкращих команд напряму вийдуть у 1/8 фіналу, клуби з 9-го по 24-те місця зіграють у 1/16 фіналу, а ті, що посядуть позиції з 25-го по 36-те місце, залишать турнір.
Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року на Пушкаш Арені в Будапешті (Угорщина).
