УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого гравця 3-го туру Ліги чемпіонів
Виокремлені чотири виконавці
30 хвилин тому
Європейський футбольний союз представив список претендентів на звання найкращого гравця третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
До четвірки номінантів увійшли:
Фермін Лопес — атакувальний півзахисник Барселони, який зробив хет-трик у поєдинку проти Олімпіакоса (6:1);
Деніс Ман — вінгер ПСВ, що оформив дубль у грі з Наполі (6:2);
Фелікс Нмеча — центральний хавбек Боруссії Дортмунд, який забив двічі у ворота Копенгагена (4:2);
Горка Гурусета — нападник Атлетика, котрий двічі відзначився у зустрічі з Карабахом (3:1).
Переможець буде визначений за підсумками голосування на офіційному сайті УЄФА.
