Павло Василенко

Гравець мюнхенської Баварії Луїс Діас пропустить ще один матч Ліги чемпіонів після вилучення у грі проти ПСЖ за грубий фол на Ашрафі Хакімі в четвертому турі групового етапу.

Спершу вінгера дискваліфікували на три поєдинки, однак після поданої апеляції УЄФА пом’якшила покарання. Попри це, Діас не зможе допомогти команді у вівторок – він пропустить домашній матч проти лісабонського Спортінга.

Минулого тижня Діас уже відбув перший матч дискваліфікації, пропустивши гру з Арсеналом у Лондоні. Зате наступного місяця він матиме змогу повернутися на поле у зустрічі проти бельгійського Уніон Сен-Жіллуаз.