УЄФА відсторонив чорногорський клуб на 10 років від участі в єврокубках
Арсенал Тіват отримав вирок від асоціації
1 день тому
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виніс суворе покарання чорногорському клубу Арсенал із Тівата за підсумками розслідування, пов'язаного з матчами першого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2023/24 проти вірменського Алашкерта.
Організація встановила, що чорногорський колектив порушив дисциплінарні норми УЄФА, включаючи недотримання принципів чесної гри, підрив репутації турнірів та участь у договірних матчах.
Перша зустріч між командами завершилася внічию 1:1, але у другій грі Арсенал зазнав розгромної поразки – 1:6.
За підсумками розслідування клуб був визнаний винним та отримав дискваліфікацію терміном на десять років від участі у будь-яких єврокубках. Окрім того, УЄФА оштрафувала Арсенал на 500 тисяч євро. Також УЄФА направила запит до ФІФА із проханням поширити санкції на всі міжнародні турніри під егідою організації.
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