У вівторок, 22 липня, відбудеться перший матч другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів, у якому зійдуться мальтійський Хамрун та київське Динамо.

Зустріч відбудеться на стадіоні Victor Tedesco Stadium у місті Хамрун, початок о 20:00 за київським часом. УЄФА вже представила склад суддівської бригади — усі арбітри будуть із Іспанії.

Головним арбітром призначено Сезара Градо, на лініях йому асистуватимуть Карлос Альварес Фернандес і Рубен Гомес. Четвертим суддею стане Віктор Вердура. За відеоповтори (VAR) відповідатимуть Валентин Гомес та Мігель Еспіноса. Цікаво, що Сезар Градо ще не доводилося судити матчі за участю українських клубів.

Матч-відповідь відбудеться 29 липня в Любліні, Польща, на стадіоні Arena Lublin. Початок матчу запланований на 21:00.

Раніше стали відомі потенційні суперники Динамо в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.