УЄФА оголосив призначення арбітрів на матч 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем і Фенербахче. Поєдинок обслуговуватиме англійська суддівська бригада на чолі з Майклом Олівером.

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Допомагати головному арбітру на бокових лініях будуть його співвітчизники Стюарт Берт і Джеймс Мейнуорінг. Четвертим офіційним арбітром призначено Ендрю Медлі, який відповідатиме за організаційні моменти та заміни під час зустрічі.

За роботою системи відеодопомоги арбітрам стежитиме Стюарт Атвелл. Його асистентом у кімнаті VAR буде Даррен Інгленд. Обидва фахівці також представляють Англію.

Матч Шахтар – Фенербахче відбудеться в середу, 25 листопада, на лондонському стадіоні Стемфорд Бридж. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, лідер Фенербахче пропустить матч із Шахтарем.