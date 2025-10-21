Головний тренер Динамо U-19 Ігор Костюк поділився очікуваннями від протистояння з Броммапойкарна в Юнацькій лізі УЄФА. Його слова наводить пресслужба клубу.

Скандинави традиційно дуже розвинуті фізично. Попри це вони добре контролюють мʼяч. Команда дуже якісно побудована, тактично грамотна. Наші суперники витримують структуру на полі, дуже дисципліновані, змушують себе поважати.

Ця команда зараз лідирує в чемпіонаті, виграє всі матчі. У них є впевненість у своїх силах. Це найбільша академія у Європі, яка налічує 260 команд. Тому їм є з кого вибирати, кількість переходить у якість, - сказав Костюк.