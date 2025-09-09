Павло Василенко

Сьогодні юнацька збірна України U-19 (гравці не старші 2007 року народження) провела третій матч на представницькому турнірі в межах навчально-тренувального збору в Іспанії.

Суперником синьо-жовтих були господарі – збірна Іспанії. Поєдинок завершився поразкою української команди з рахунком 1:3.

Таким чином, збірна України програла всі три матчі на турнірі в Іспанії і зайняла останнє, четверте місце.

Турнір серед юнацьких збірних U-19

Іспанія U-19 – Україна U-19 – 3:1

Голи: Корралєхо, 5, Кортес, 34, Мартінес, 87 – Попов, 13 (пен).