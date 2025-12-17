Джерело розкрило ім'я тренера, який очолить Карпати
На збори команду повезе новий наставник
16 хвилин тому
Фото - Карпати Львів
Іспанський фахівець Фран Фернандес є головним претендентом на посаду головного тренера Карпат, повідомляє BurBuzz.
45-річний наставник з літа перебуває без роботи. На батьківщині Фернандес попрацював з Альмерією, Алькорконом, Тенеріфе та Мурсією.
Карпати можуть стати першим клубом в біографії наставника за межами батьківщини.
Блогер і коментатор Віктор Вацко раніше повідомляв, що в Карпат вже є домовленість з новим тренером з Іспанії, який замінить діючого наставника зелено-білих Владислава Лупашка.
Карпати за підсумками першої половини сезону 2025/26 з 19 пунктами йдуть дев'ятими.