Ігор Йовічевич, відомий в Україні за роботою в Карпатах, , Дніпрі-1, Шахтарі, міг вдруге у своїй кар'єрі очолити львівський клуб, повідомляє журналіст Володимир Крамар.

Хорватський наставник запросив у зелено-білих фінансові умови, які не були готові задовольнити.

Григорій Козловський їздив до Ігоря Йовічевича і хотів, щоб він перейшов у львівські Карпати. Правда, Йові захотів дуже багато, там кажуть за чутками 2,5 мільйони за рік на весь тренерський штаб. Вирішили, що це задорого для Карпат і відмовилися.

Григорій Петрович працює активно для чого? Для того, щоб запхнути свого тренера в Карпати і оцих всіх своїх, які в Руху ніби виховуються аля Слюбик і компанія пхати в Карпати. Бо ми розуміємо, що насправді, ну, з Лупашком вже все зрозуміло. Швидше за все, його будуть міняти, я так підозрюю, - пояснив Крамар.