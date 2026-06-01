Сергій Разумовський

Вінгер Трабзонспор Олександр Зубков може найближчим часом змінити клуб і продовжити кар’єру в МЛС. Як повідомляє Haberts, 29-річний український футболіст серйозно розглядає варіант із переїздом до Північної Америки та вважає американський чемпіонат найбільш пріоритетним напрямком для наступного етапу своєї кар’єри.

За наявною інформацією, сам гравець зацікавлений у такому трансфері, а можливість виступати в МЛС розцінює як перспективний варіант для професійного розвитку. Водночас остаточне майбутнє українця поки що залишається відкритим, оскільки ключову роль у потенційній угоді відіграватимуть переговори між клубами.

Нинішній клуб футболіста, Трабзонспор, готовий відпустити Зубкова лише за відповідну фінансову компенсацію. Турецька сторона, за даними джерела, розраховує отримати за трансфер українського вінгера 6 мільйонів євро. Саме ця сума може стати відправною точкою у подальших перемовинах із зацікавленими клубами.

Напередодні Зубков допоміг збірній України впевнено переграти Польщу (2:0).