Фінляндія виграла золото ЧС-2026 з хокею, обігравши Швейцарію в овертаймі
Єдину шайбу у матчі закинув Геленіус
близько 2 годин тому
Фото: IIHF
Збірна Фінляндії стала переможцем чемпіонату світу з хокею 2026 року, який завершився у Швейцарії. У фінальному поєдинку Суомі обіграла господарів турніру — швейцарців.
Основний час вирішальної зустрічі завершився без закинутих шайб. Золото фінській збірній приніс точний кидок нападника Консти Геленіуса в овертаймі.
Фінляндія стала п'ятиразовим чемпіоном світу (раніше команда тріумфувала у 1995, 2011, 2019 та 2022 роках).
ЧС-2026. Фінал
Швейцарія – Фінляндія — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
У матчі за третє місце збірна Норвегії в овертаймі вирвала перемогу у Канади (3:2) і вперше у своїй історії завоювала медалі чемпіонату світу з хокею.