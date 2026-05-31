Денис Сєдашов

Збірна України з футболу здобула перемогу над Польщею у товариському матчі. Поєдинок у Вроцлаві став першим для синьо-жовтих під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.

Поляки активніше розпочали зустріч, але на 34-й хвилині рахунок відкрили українці — Віктор Циганков скористався помилкою захисту господарів і асистував Роману Яремчуку, який забив дальнім ударом. На 44-й хвилині Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу, замкнувши простріл Циганкова. У другому таймі рахунок не змінився.

Товариський матч

Польща – Україна – 0:2

Голи: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44

Наступний контрольний матч збірна України проведе 7 червня в Оденсе проти Данії.

Мальдера: «Збірна Польщі — чудова команда, але страху немає».