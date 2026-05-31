Україна обіграла Польщу в першому матчі під керівництвом Мальдери
У складі синьо-жовтих забивали Яремчук і Ярмоленко
5 хвилин тому
Збірна України з футболу здобула перемогу над Польщею у товариському матчі. Поєдинок у Вроцлаві став першим для синьо-жовтих під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.
Поляки активніше розпочали зустріч, але на 34-й хвилині рахунок відкрили українці — Віктор Циганков скористався помилкою захисту господарів і асистував Роману Яремчуку, який забив дальнім ударом. На 44-й хвилині Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу, замкнувши простріл Циганкова. У другому таймі рахунок не змінився.
Товариський матч
Польща – Україна – 0:2
Голи: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44
Наступний контрольний матч збірна України проведе 7 червня в Оденсе проти Данії.
