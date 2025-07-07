Михайло Цирук

Футбольний сезон 2025/26 розпочинається. Уже у вівторок, 8 липня, відбудуться стартові поєдинки першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, які, власне, й відкриють нову кампанію єврокубків, а у четвер в новому сезоні стартує перший представник України – донецький Шахтар розпочне свій шлях в Лізі Європи.

Звісно, на таких ранніх стадіях у гру вступають не дуже цікаві та сильні команди, тож кількість матчів, які можуть привернути увагу нейтральних вболівальників, справді мінімальна. Проте є протистояння, від яких безпосередньо залежатиме доля українських клубів, адже там визначатимуться їхні суперники. Тож пригадаймо, за якими парами першого етапу єврокубкового відбору нам варто постежити.

Ліга чемпіонів

Жальгіріс (Литва) - Хамрун Спартанс (Мальта). 9 та 15 липня

У цій парі визначиться суперник київського Динамо в другому кваліфай-раунді. Звісно, обох цих опонентів чемпіон України має проходити без проблем, тому особливого сенсу топити за якусь зі сторін насправді немає. Зустріч з Жальгірісом була б душевнішою через багаторічну дружбу між фанатами клубів та яскраво виражену проукраїнську позицію литовських вболівальників.

Якщо ж підходити до питання суто практично, то представник Мальти виглядає слабшим та відповідно, простішим опонентом для Динамо, однак, наголосимо ще раз, Жальгіріс підопічні Олександра Шовковського також зобовʼязані будуть проходити.

Жальгіріс є переможцем чотирьох з останніх пʼяти чемпіонатів Литви, проте прямо зараз справи у команди йдуть не дуже. Литовська національна першість проводиться за системою весна-осінь, тож ніякої паузи Жальгіріс зараз не має: сезон у самому розпалі.

І от у цьому сезоні вільнюський клуб наразі посідає лише шосте місце в турнірній таблиці. 6 з 10. Жальгіріс виграв два своїх останніх матчі чемпіонату проти Паневежиса (4:2) та Банги (1:0), однак це були єдині перемоги команди в крайніх девʼяти поєдинках. Словом, був би суперник литовців у першому раунді трохи потужнішим, вони б точно не були таким явним фаворитом пари.

Але опонент Жальгірісу представляє Мальту, тож його рівень потенційно оцінюється ще нижче. Як і Жальгіріс, Хамрун виграв 4 з 5 останніх розіграшів чемпіонату своєї країни. Кваліфікацію єврокубків цей колектив ніколи не долав: найкращий результат - плейоф кваліфікації Ліги конференцій 2022/23, у якому мальтійці поступилися сербському Партизану (3:3; 1:4).

Ліга Європи

АЕК Ларнака (Кіпр) - Партизан (Сербія). 10 та 17 липня

Хоча Олександрія виступатиме в Лізі конференцій, у першому раунді кваліфікації команда стежитиме за протистоянням у межах престижнішого єврокубка – Ліги Європи, адже у другому зіграє з невдахою цієї пари. Обидва ці суперники добре знайомі київському Динамо: у сезоні 2022/23 біло-сині поступилися (0:1) та зіграли внічию (3:3) з представником Кіпру у групі Ліги Європи, а на старті минулої кампанії розбили сербів (6:2; 3:0) у другому відбірковому раунді ЛЧ.

Що продемонструє з цими суперниками Олександрія – сказати важко, особливо коли ми говоримо про команду, яка втратила головного тренера та кількох лідерів. Якщо ж обирати бажанішого суперника для українського клубу з-поміж цих двох, то тут, мабуть, віддамо перевагу Партизану.

Представник Сербії аж на 27 балів відстав від Црвени Звезди у турнірній таблиці чемпіонату. Звісно, конкурент видав дикий оверперформанс, втративши тільки 11 балів за сезон, однак навіть без порівняння зі Звездою 73 бали у 37 матчах, з урахуванням конкурентності чемпіонату Сербії – це небагато.

А якщо додати сюди провал у єврокубках, де Партизан не вийшов взагалі нікуди, то попередній сезон сміливо можна називати не просто провальним, а безнадійно провальним. Можливо, саме через це АЕК вважається значним фаворитом першого поєдинку.

Свої останні контрольні матчі цей клуб провів з московськими друзями – Динамо та ЦСКА, і обидва, звісно ж програв, однак цим уже нікого не здивуєш. Можливо, якщо Олександрії дістанеться саме Партизан, фактор проросійськості цієї команди стане для віцечемпіона України додатковою мотивацією. Проте цей фактор, звісно ж, не буде ключовим.

Можна взяти багато злості, покласти на неї ще більше ненависті, приправити свіжою мотивацією та пафосними промовами до гри, однак у підсумку все одно доведеться переграти суперника в футбол, і без цього жодна злість та мотивація не допоможуть. Минулого року рівня українського віцечемпіона вистачило, аби розбити Партизан, проте це була інша команда. Тож залишається лише сподіватися, що Олександрія, якщо доведеться грати з цим суперником, також впорається.

Що ж до АЕКа, то минулого сезону команда посіла 4 місце в конкурентнішому чемпіонаті Кіпру, а в Лізі Європи стартуватиме завдяки перемозі в національному кубку. Для порівняння, кіпріоти відстали від чемпіона своєї країни на 14 балів – майже вдвічі менше, ніж другий Партизан. До єврокубків минулого сезону команда також не дісталася, вилетівши у другому раунді кваліфікації ЛК, тож цього разу точно захоче реабілітуватися.

Ліга конференцій

Борац (Боснія та Герцеговина) - Санта Колома (Андорра). 10 та 17 липня

З потенційним суперником житомирського Полісся у другому раунді майже все ясно, адже ймовірність того, що бронзовий призер чемпіонату Андорри пройде учасника 1/8 фіналу попереднього сезону ЛК, виглядає суто теоретичною. Минулого сезону Борац у запеклій боротьбі програв чемпіонство Зрінські, відставши на одне очко, зате в Лізі конференцій усе склалося якнайкраще.

Набравши 7 очок та посівши 20 місце на етапі ліги, Борац у раунді плейоф боснійський клуб пройшов Олімпію з Любляни (1:0; 0:0), а у 1/8, у важкій боротьбі та лише після додаткового часу, поступився віденському Рапіду (1:1; 1:2). Тож радіти Поліссю особливо немає чому. Так, теоретично проходити можна, але в цілому на житомирян чекає зустріч з міцною командою з повноцінним єврокубковим досвідом.

У матеріалі використані фото Getty Images