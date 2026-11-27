Це була жахлива ніч. Ми не представили Бенфіку належним чином. Ми програли так, як зазвичай не програють. Ми розуміємо, наскільки важко буде емоційно оговтатися. Попереду дуже складні дні. Ми повністю беремо на себе відповідальність.

Ми пропустили чотири м'ячі, і я не знаю, скільки ще Трубін не дозволив забити. Ви хочете постійно критикувати лише одного гравця — це ваша позиція, я її поважаю. Але кількість невимушених помилок була ненормально великою.

Коли говорили, що Бенфіка є фаворитом Ліги Європи, я казав, що шлях довгий. Я не очікував такого матчу, але попереджав, що ми ще далекі від свого максимального рівня. Ця гра чітко це показала. Це був жахливий момент, але ми все ще можемо все виправити. Це сталося на етапі ліги. Було б гірше, якби таке трапилося пізніше, у важливіших матчах. Як кажуть португальці, це має відкрити нам очі. Дуже важливо тверезо оцінювати ситуацію. Ми повинні визнавати свої сильні та слабкі сторони, але маємо рухатися вперед і залишатися скромними.

Подивіться, як ми пропустили другий, третій і четвертий голи. Я не буду звинувачувати Трубіна. У моменті з другим голом ми могли сфолити тактично, але не зробили цього. Це було очевидно. Те саме сталося з третім голом. Багато чого в нашій грі було зроблено правильно. Я не буду звинувачувати воротаря, але поважаю вашу думку.

Ми всі разом. Ніхто не буде перекладати відповідальність на інших. Поки я очолюю команду — точно ні. Ми дуже погано зіграли як команда. Так само ми всі разом перемагаємо. Я не можу виділяти когось одного.

Матч розпочався так, як і можна було очікувати від Бенфіки, але нам було важко зламати суперника, який грав із п’ятьма захисниками. І нам так і не вдалося цього зробити. Ми контролювали гру, а суперник переходив в атаки.

Якщо звернути увагу на епізод із розіграшем від воріт, після якого ми пропустили перший гол, у нас був увесь час, щоб виправити ситуацію. Потім посипалася ціла лавина помилок. Ми не відреагували належним чином. Дуже багато залежить від того, як ти реагуєш на такі моменти. До перерви команда так і не змогла знайти свою гру.