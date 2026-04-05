Олександр Сукманський

Валенсія зустрінеться з Сельтою у черговому турі іспанської Ла Ліги. Гості намагалися перенести матч через щільний графік, пов’язаний з виступами в Лізі Європи. Початок гри: 5 квітня о 17:15. Трансляція – MEGOGO.

Валенсія демонструє покращення форми: в останніх десяти турах команда здобула шість перемог при чотирьох поразках. Це дозволило «кажанам» відійти від безпосередньої загрози вильоту. Хоча на початку сезону вони виглядали претендентами на єврокубки, зараз вони лише за сім очок від зони вильоту.

Вдома Валенсія програла лише Реалу з початку листопада (4 перемоги, 4 нічиї), тому може розраховувати на позитивний результат у цьому матчі.

Сельта успішно виступає в Лізі Європи і вже вийшла до чвертьфіналу, де зіграє з Фрайбургом. Однак єврокубкові матчі негативно позначилися на результатах у Ла Лізі: команда не змогла перемогти в останніх трьох турах (1 нічия, 2 поразки).

Особливо болючою стала домашня поразка від Алавеса (3:4), коли Сельта першою в XXI столітті програла матч Ла Ліги, ведучи в три голи.

Проте команда Клаудіо Гіральдеса ще не програвала два матчі поспіль у чемпіонаті цього сезону і має третій найкращий виїзний показник у лізі (6 перемог, 6 нічиїх, 2 поразки).

Історія зустрічей

Сельта виграла два з останніх трьох матчів проти Валенсії (1 поразка), але на виїзді не може перемогти «кажанів» уже дев’ять ігор поспіль (2 нічиї, 7 поразок). Матч відбудеться на стадіоні «Месталья».

Прогноз

Зважаючи на європейські перспективи Сельти та її нестабільність у Ла Лізі, варіант з перемогою Валенсії та голами обох команд виглядає привабливим.

