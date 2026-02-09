Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе висловив різке невдоволення роботою арбітрів у матчі 23-го туру чемпіонату Іспанії проти Валенсії, який завершився перемогою вершкових з рахунком 2:0.

Гнівну реакцію французького форварда викликав епізод наприкінці першого тайму, коли арбітр зафіксував офсайд у Мбаппе після виносу мʼяча захисниками Валенсії. Футболіст не зрозумів рішення суддів і намагався отримати пояснення від четвертого арбітра.

Як це може бути офсайдом? Мені потрібне пояснення. Давайте зайдемо всередину підтрибунного приміщення, і ви мені все поясните, бо я цього не розумію. Я з вами говорю, а ви навіть не дивитеся на мене, зі мною не розмовляєте, — наводить слова Кіліана Мбаппе AS.

Після цього, помітивши, що четвертий арбітр не реагує, форвард Реала, повернувшись до Едуардо Камавінги, емоційно додав французькою мовою:

Арбітри — клоуни

Після 23 матчів чемпіонату Іспанії Реал набрав 57 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці, поступаючись лідеру мінімально. Валенсія має 23 бали та перебуває на 17-й позиції.