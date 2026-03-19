Денис Сєдашов

Ліон завершив виступи у Лізі Європи сезону 2025/26, поступившись Сельті у матчі-відповіді 1/8 фіналу.

Український форвард господарів Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та мав нагоду відкрити рахунок на перших хвилинах, проте влучив у стійку. Вже на п'ятій хвилині Ліон залишився у меншості — пряму червону картку отримав Мусса Ніакате.

Після перерви Яремчука замінили, а Сельта реалізувала чисельну перевагу завдяки голам Хаві Руеди та Феррана Жутгли. Догравали матч ліонці вдев'ятьох через вилучення Ніколаса Тальяфіко наприкінці гри.

Ліга Європи. 1/8 фіналу. Матч-відповідь

Ліон – Сельта – 0:2

Голи: Руеда, 61, Жутгла, 90+2

Вилучення: Ніакате, 19, Тальяфіко, 90+6

0-2 (1-3) #OLCelta

У 1/4 фіналу Ліги Європи Сельта зустрінеться з німецьким Фрайбургом.

