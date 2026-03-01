Валенсія, яка відчайдушно намагається відірватися від зони вильоту в Ла Лізі, прийматиме Осасуну – команду, що перебуває в хорошій формі та має амбіції на топ-6.

Форма команд та новини перед матчем

Сильний січень швидко зійшов нанівець: Валенсія програла три з чотирьох матчів Ліги в лютому (1 перемога) – більше поразок, ніж у попередніх десяти іграх чемпіонату разом узятих (3 перемоги, 5 нічиїх, 2 поразки). Це знову викликало чутки про відставку Карлоса Корберана, хоча всі три поразки були проти команд з топ-5. Валенсія тепер грає вдома два матчі поспіль (наступний – проти Алавеса), а в останніх п’яти домашніх іграх ліги проти команд поза топ-5 не програла жодного разу (2 перемоги, 3 нічиї).

Осасуна після перемоги над Реалом 2:1 запустила серію з шести матчів без поразок (4 перемоги, 2 нічиї) – найдовшу в одному сезоні з 2020/21. Команда відстає від топ-6 лише на чотири очки, а попереду – п’ять матчів проти суперників не вище 10-го місця. Марселіно значно покращив виїзну гру: дві поспіль перемоги на виїзді (Сельта 2:1 та Райо Вальєкано 3:1) після нульового результату в перших десяти виїзних матчах сезону (2 нічиї, 8 поразок).

Історія протистоянь

Осасуна не програє Валенсії вже три матчі поспіль (1 перемога, 2 нічиї) – найдовша серія з 2012 року. Вони можуть стати першою командою з 1960-х, яка виграє три поспіль виїзні матчі проти Валенсії.

Гаряча статистика та тренди

Валенсія пропустила 7 голів без відповіді між 30-ю хвилиною та перервою в Лізі цього сезону.

Лише один з 12 домашніх матчів Валенсії в чемпіонаті мав менше 1,5 голи.

Осасуна має другий найкращий показник першого тайму в лізі (HT: 12 перемог, 11 нічиїх, 2 поразки).

П’ять з шести останніх матчів Осасуни в лізі мали понад 2,5 голи та голи обох команд.

Ключові гравці та втрати

Умар Садік забив дубль у попередній виїзній грі проти Осасуни минулого сезону – загалом три голи проти них у Ла Лізі (більше, ніж проти будь-якого іншого клубу). Анте Будимир має 8 прямих голів проти Валенсії в лізі (5 голів + 3 асисти) – особистий рекорд.

У Валенсії дискваліфікований захисник Аруна Санганте. У Осасуни під питанням участь Аліма Ороза через дискваліфікацію.

Прогноз

З огляду на форму обох команд, обидві заб’ють – один з ймовірних сценаріїв.

